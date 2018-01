Un appareil pour simuler la conduite sous terre au CFP Val-d'Or

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de Val-d'Or possède maintenant son premier simulateur minier. Ce simulateur reproduit la conduite d'une chargeuse à navette.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Le CFP a pu obtenir ce nouvel outil de formation grâce à un don de l'entreprise montréalaise spécialisée en simulateurs CAE. Il vaut plusieurs centaines de milliers de dollars.

Les élèves du programme d'extraction de minerai conduiront le nouveau simulateur. Devant l'habitacle du véhicule simulé, cinq écrans recréent les galeries souterraines, typiques d'une mine d'or abitibienne.

L'enseignant peut même simuler un feu dans le moteur de la machine. « Ça reproduit exactement la conduite d'une chargeuse navette Atlas-Copco, donc c'est vraiment les mêmes manettes, les mêmes boutons, la même disposition, la seule chose c'est que notre simulateur, notre siège, il ne bouge pas, il ne vibre pas en fonction des mouvements qu'on fait », explique le conseiller en communication au CFP Val-d'Or, Mathieu Ouellet.

Plus de 200 élèves aspirent à obtenir un DEP en extraction de minerais à Val-d'Or chaque année. Désormais, chacun peut conduire virtuellement la chargeuse-navette.

Ils y passeront individuellement 5 heures sur le simulateur et plus de 15 heures en observation.

Avec cet équipement, la formation est plus complète et plus sécuritaire, selon le directeur du centre, Jason Yergeau.

Tout ce qui santé et sécurité dans les mines, c'est quelque chose de très important, le simulateur permet de simuler des événements [qu'il serait impossible de simuler autrement]. Jason Yergeau, directeur du CFP de Val-d'Or

Le président du conseil d'établissement du CFP, Sylvain Lehoux, est aussi directeur général pour le projet Lamaque d'Eldorado Gold.

Selon lui, le simulateur est un outil essentiel. Les élèves devront par contre s'adapter à l'ambiance sous terre.

« C'est sûr que tu as l'ambiance sous terre, la ventilation, les gaz générés par une opération. Aussi sous terre, la luminosité n'est pas pareille », précise Sylvain Lehoux.

Au cours des prochaines années, le CFP espère pouvoir offrir la simulation d'autres équipements miniers.