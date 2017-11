Un autobus pour promouvoir les études supérieures

Un autobus qui vise à faire la promotion des études supérieures en région a été dévoilé aujourd'hui au stationnement du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Avec les inforamations de Guillaume Rivest

L'autocar arborant des publicités et une image de la région sera intégré à la flotte de l'entreprise Autobus Maheux et se promènera un peu partout dans la province.

Il s'agit d'un projet conjoint entre l'UQAT, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et les Autobus Maheux comme le souligne le directeur général du Cégep, Sylvain Blais.

« Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble le Cégep et l'université. En même temps, ça peut démontrer à la population une réelle concrétisation de notre partenariat. Démontrer qu'on travaille ensemble pour supporter la région. Pour le Cégep c'était une capacité que l'on n'avait pas [de mettre ce projet-là en place]. Seul, on aurait été incapable de faire ce montage financier là et de ce convaincre que ça valait la peine, mais à trois, c'est quelque chose qui devient possible » a précisé Sylvain Blais.

La secrétaire générale à l'UQAT, Martine Rioux, souligne qu'une alliance avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est bénéfique pour l'université.

Nos deux équipes de communication travaillent de plus en plus ensemble parce qu'on sait que, pour nous, les jeunes du Cégep font partie de notre bassin d'étudiant qui continu soit pour un DEC-BAC ou s'en viennent à [l'UQAT après un préuniversitaire]. Pour nous, il y a un travail de continuité pour positionner nos deux établissements Martine Rioux

Les coûts totaux du projet sont évalués à 18 000$ et l'autobus sera en circulation pendant cinq ans.