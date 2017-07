Deux jeunes Abitibiennes inscrites au programme de qualification des jeunes (PQJ) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) sont parmi les dix jeunes de la province qui ont été sélectionnés pour participer à une formation intensive en cuisine offerte par la Tablée des chefs, à Sainte-Anne-de-Bellevue.

D'après une entrevue d'Annie-Claude Luneau, de l'émission Région zéro 8

C'est lors d'une rencontre provinciale entre les différents intervenants du PQJ que l'idée d'inscrire les jeunes à ce « bootcamp culinaire » a germé dans la tête de l'intervenante Mélanie Belliard. « Tout de suite, quand ils [sont venus nous présenter le concept], j'avais le visage de [ces deux jeunes] en tête et je me disais : ''mon Dieu que ça [leur] correspond », raconte-t-elle.Se bâtir un avenir en cuisineEt l'intervenante a vu juste, à en croire l'une des deux adolescentes ayant pris part à l'expérience. Au-delà du plaisir, Caroline, dont le nom véridique a été modifié afin de protéger son anonymat, réfléchit déjà à faire de la cuisine son métier.« On faisait de la cuisine presque toute la journée et le soir, on mangeait tous ensemble à la table, indique-t-elle. On passait au moins sept heures par jour dans la cuisine. J'ai vraiment adoré, j'ai appris plein d'affaires et j'ai réussi à avoir confiance en moi. Ça m'a ouvert des portes et j'ai déjà une entrevue cette semaine », se réjouit-elle.C'est d'ailleurs le but de l'exercice, fait valoir Mme Belliard, qui précise du même souffle que les jeunes avec qui elle travaille sont souvent des enfants qui ont été laissés à eux-mêmes et qui fréquentent les services sociaux depuis plusieurs années.« Le but était aussi de pouvoir leur offrir une formation à la suite de ce bootcamp-là qui va être à partir de l'automne 2017 jusqu'en 2018, ajoute-t-elle. Donc, les jeunes qui ont vécu l'expérience vont avoir la chance d'avoir une formation. Étant donné que [les formations sont] très contingentées dans les milieux culinaires et qu'on sait que nos jeunes ont parfois des parcours atypiques, c'est une chance de leur offrir une formation. »

Je me sens bien [en cuisine], je ne pense plus à rien et j'aime aussi cuisiner pour les membres de ma famille. Caroline

Le programme de qualification des jeunes intervient auprès des jeunes de 16 à 19 ans. Il a pour objectif de préparer le passage à la vie autonome et d'assurer la qualification des jeunes des centres jeunesse. L'Abitibi-Témiscamingue était l'une des quatre régions du Québec où il a été implanté.