Un bris majeur d’aqueduc entraîne la fermeture des écoles de la Commission scolaire du Lac-Abitibi

Un bris d'aqueduc dans le secteur de La Sarre cause la fermeture des écoles et des centres de la Commission scolaire du Lac-Abitibi et de l'école Beauvalois de la Commission scolaire de la Baie-James.

Avec les informations de Louis-Éric Gagnon

Les services de garde demeurent cependant ouverts, sauf dans le secteur de La Sarre.La directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout, explique que les élèves ont été retournés à la maison et le transport scolaire sera devancé pour tous les établissements.

Pour permettre aux élèves de La Sarre de retourner dans leur maison, il faut commencer par retourner tous les autres élèves de toutes les autres écoles parce qu'il y a des transferts d'autobus intersecteur qui se font. Isabelle Godbout

Le transport scolaire se déroulera normalement demain pour l'ensemble des élèves. Dans le cas où les écoles de La Sarre ne peuvent pas être ouvertes, les élèves devront rester à la maison.

La Ville de La Sarre affirme pour sa part que la situation est maintenant rentrée dans l'ordre.