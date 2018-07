Un Canadien remporte la première étape du Tour de l'Abitibi

Riley Pickrell d'Équipe Canada a remporté la première étape du Tour cycliste, d'une distance de 113 km entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or mardi soir. La fin de la course a été marquée par une confusion lors de l'entrée dans le circuit à Val-d'Or.

Dans une arrivée en groupe, Pickrell, originaire de Victoria, a inscrit un chrono de 2 heures 26 minutes 15 secondes.

Le Lavallois Nicolas Rivard de l'équipe Espoirs Élite-Primeau Vélo a été le meilleur Québécois, avec une septième position. À noter que père, Dave Rivard, est originaire de l'Abitibi et qu'il a participé au Tour en 1987 et 1988.

Le cycliste Valdorien Simon Dubuc, qui porte les couleurs de l'équipe Québec, a, quant à lui, terminé à la 22e place.

Les autres Abitibiens, tous dans l'équipe Iamgold, Thomas-Louis Deshaies, Thomas Fortier et Thomas Berthiaume ont terminé respectivement au 79e, 85e et 102e rang.

Confusion en fin de parcours

La fin de la course a été marquée par une confusion lors de l'entrée en circuit dans les rues de Val-d'Or et a trompé quelques coureurs à la tête du peloton. Une vidéo de l'incident a grandement circulé sur les réseaux sociaux.

« Le véhicule de presse devant le peloton devait quitter le circuit dès sont entrée, mais son échappatoire était bloquée. Il a tourné à gauche. La course devait aller à droite. Trois autres véhicules qui suivaient la presse ont tourné à droite tel que prévu, mais quelques coureurs, la tête dans le guidon ont décidé qu'il valait mieux suivre la trajectoire du quatrième véhicule devant que des trois véhicules qu'ils suivaient depuis 2h10. Heureusement, l'impact fut limité, les coureurs ayant pu reprendre le bon parcours en suite. Faute partagée. », rapporte aussi l'opérateur de Radio-Tour pendant les courses, Olivier Grondin sur son blogue « Le Tour de l'Abitibi sur la banquette arrière ».

Étape 2

La deuxième étape du Tour, aujourd'hui, est une épreuve sur route de 137 km qui s'amorcera et se terminera à Val-d'Or, avec des passages à Senneterre et au sud de Barraute.

Cette étape est la plus longue de la semaine et l'une des plus longues dans l'histoire du Tour.

Elle a remplacé l'épreuve en circuit fermé de 96 km à Lebel-sur-Quévillon, annulée en raison de feux de forêt.