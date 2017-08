Un couple du Témiscamingue donne des centaines de livres à la bibliothèque de Ville-Marie

Un couple de retraités du Témiscamingue passionné de lecture a fait don de 600 livres à la Bibliothèque de Ville-Marie.

Avec les informations de Tanya Neveu

Michel Legault et Céline Gilbert sont de véritables passionnés de lecture depuis de nombreuses années. Depuis son tout jeune âge, Céline Gilbert accorde une importance primordiale à cette activité.

« Je me souviens encore des odeurs lorsque je montais les escaliers vers la bibliothèque, se remémore-t-elle. C'est imprégné en moi. »

J'ai toujours voulu avoir un livre en main. Céline Gilbert

Au fil des ans, Michel Legault et Céline Gilbert accumulent des centaines de livres et transforment ainsi une pièce complète de leur maison de Laniel en bibliothèque. Mais un déménagement dans la métropole, dans un espace restreint, les oblige à se départir d'une bonne partie de leur collection.

« On s'est dit : ici on a été bien. Donc, on va donner quelque chose de bien dans un endroit où les gens sont bien », explique M. Legault. « Moi dans ma tête, c'était je donne ça à une bibliothèque, renchérit sa femme. Ce n'était pas de les vendre. Des livres, il faut que ça circule », insiste-t-elle.

Un don apprécié

À la bibliothèque municipale de Ville-Marie, La Bouquine, ce don a été reçu avec grand bonheur. « On a déjà eu des vingtaines ou des cinquantaines de livres, mais 600, c'est la première fois », indique la responsable, Annie Drolet.

L'organisme tient d'ailleurs une vente de livres cette semaine.

« Nous, on remet les fonds à la Ville, pour réajuster le budget, pour voir à l'achat de livres nouveaux pour notre bibliothèque », poursuit Mme Drolet, précisant que plus de 1200 ouvrages sont en vente à la Bouquine de Ville-Marie.