Un cours d'autodéfense offert par le Centre de femmes l'ÉRIGE de La Sarre

Le Centre de femmes l'ÉRIGE de La Sarre compte offrir un cours d'autodéfense afin de prévenir les agressions sexuelles.

Le cours prévu le 28 avril s'adresse aux femmes de 14 ans et plus d'Abitibi-Ouest.

Il comprend un volet physique et un autre de techniques d'intervention psychologiques.

Le Centre de femmes l'ÉRIGE s'est associé à l'organisme Assaut Sexuel Secours et l'école Kick-Boxing de Val-d'Or pour offrir le cours.

L'initiative s'inscrit dans la foulée du mouvement #MoiAussi et #EtMaintenant, explique l'intervenante communautaire Sylvie Labbé.

C'est pour faire suite à toutes les dénonciations et appuyer les femmes, et la façon qu'on a trouvée pour que ça continue et permettre aux femmes de se défendre dans ces situations-là, c'est de leur offrir un cours d'autodéfense. Sylvie Labbé

« On a affiché les informations et le cours est presque plein. Il y a des femmes qui nous ont [contacté pour nous dire] qu'elles auraient trouvé intéressant d'avoir ce cours-là. Ce qui fait qu'avec tout ce qui s'est passé, toutes les dénonciations et les femmes qui nous ont en parlé, on a travaillé pour offrir ce cours-là », dit-elle.

Sylvie Labbé affirme que le centre a besoin de financement récurent pour pouvoir continuer à offrir le cours.