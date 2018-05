Un cours de 2e cycle pour l'École des études autochtones de l'UQAT

L'École des études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue offrira dès l'automne prochain son premier cours de deuxième cycle.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Il sera possible de suivre le cheminement du microprogramme ou du programme court en gestion publique en contexte autochtone à raison d'un cours par session.

Selon le directeur de l'École d'études autochtones de l'UQAT, Hugo Asselin, cette formule devrait permettre aux étudiants de poursuivre leurs études tout en demeurant à l'emploi.

Hugo Asselin fait valoir que cette approche répond aux intérêts exprimés à la fois par les étudiants de l'UQAT et par les travailleurs pour une formation aux cycles supérieurs.

Il donne un aperçu des clientèles visées par le nouveau programme.

« Premièrement, les Autochtones qui travaillent en administration dans leur communauté, dans leur nation, ou dans d'autres organismes autochtones. Par exemple, ça pourrait être en tourisme ou en développement des ressources, etc. Il y en a plusieurs qui ont des études de premier cycle, mais qui souhaiteraient poursuivre aux cycles supérieurs pour avoir encore plus de capacités de gestion pour atteindre de nouveaux postes dans leur organisation. On pensait à eux en premier, mais aussi à des non-Autochtones qui travaillent dans les communautés, les nations et les organismes autochtones », précise-t-il.

Le nouveau programme est développé avec l'École nationale d'administration publique, l'Université du Québec à Chicoutimi ainsi que le Conseil en éducation des Premières nations.