Un Défi têtes rasées à Val-d'Or

Un Défi têtes rasées Leucan se tient dimanche au Carrefour du Nord-Ouest de Val-d'Or.

L'objectif de cette activité est d'amasser des fonds pour financer différents services de soutien aux familles et aux enfants atteints d'un cancer.

La chargée de projets pour Leucan, Tania Sauvageau, dit que l'organisation offre différents services aux personnes atteintes de cancer et leur famille.

Ce sont des services adaptés aux besoins. Tania Sauvageau

« Notre soutien financier ce sont des bourses dès le diagnostic, des bourses mensuelles durant tout le traitement. Nous avons aussi des bourses en cas de récidive. On offre aussi un soutien psychologique, émotif, de l'accompagne. On investit aussi dans des salles de jeux et les armoires pour les milieux hospitaliers régionaux. Ensuite on va offrir de la massothérapie pour soulager les douleurs durant le traitement ou encore en raison du stress. On peut aussi parler de sensibilisation scolaire qu'est-ce qui se passe avec leur ami », énumère-t-elle.

Tania Sauvageau, chargée de projets pour Leucan, se réjouit de compter sur des participants qui sont des fidèles de l'événement.

« On a une clientèle très fidèle. Cette année nous avons un participant qui effectue sa 14e participation à Val-d'Or. On est très chanceux d'avoir des gens comme ça qui reviennent. On a aussi un défi à la Fonderie la semaine dernière, c'était une 11e édition et certains étaient là depuis 11 ans. C'est important de souligner ça parce que ces gens-là font une collecte de fonds année après année! » se réjouit Tania Sauvageau.

Une trentaine de participants se feront raser à Val-d'Or afin de démontrer leur solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille.