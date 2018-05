Un Défi têtes rasées au Carrefour La Sarre

Le Carrefour La Sarre accueille dimanche des dizaines de personnes pour participer à un Défi têtes rasées de Leucan.

L'événement qui a lieu en même temps dans plusieurs autres régions du Québec souligne la journée provinciale du Défi tête rasée.

Environ 700 personnes vont participer à l'événement à travers la province, explique la chargée de projet à Leucan Abitibi-Témiscamingue Tanya Sauvageau.

Pour La Sarre, les participants ont la possibilité de s'inscrire sur le lieu du défi.« Il y a une journée provinciale c pour avoir une journée ou toute la province se réunit pour avoir une vague de solidarité pour les enfants atteints de cancer. On aimerait atteindre entre 5 et 10 000 dollars », dit Tanya Sauvageau.

Leucan Abitibi-Témiscamingue vient en aide à plus d'une centaine de personnes par année.

Les personnes malades et leurs familles reçoivent du soutien psychologique, de l'aide financière et d'autres services adaptés à leurs besoins.