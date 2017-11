Un dispositif pour réveiller les conducteurs somnolents dans la réserve faunique de La Vérendye

Les premières bandes rugueuses de la région seront installées dans la réserve faunique de La Vérendrye, la semaine prochaine. Les travaux auront lieu sur une distance de 30 kilomètres sur la route 117, dans le secteur du Réservoir-Dozois.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Ces encoches, faites dans l'asphalte, servent à capter l'attention des automobilistes somnolents et donc à diminuer les risques d'accident. Il s'agit d'un dispositif de sécurité efficace, selon Luc Adam de Transport Québec, ce sont des bandes rugueuses qui sont de 40 centimètres de large c'est surtout pour prévenir les accidents causés par les gens qui s'endorment au volant c'est déjà arrivé dans la réserve faunique de La Vérendrye à quelques occasions c'est un endroit qui est propice à ça les gens ont de longues distances à faire.

Luc Adam affirme qu'il s'agit d'une première étape dans la réserve faunique de La Vérendye. « On fait 30 kilomètres cette année. Notre objectif au cours des prochaines années, c'est de faire l'ensemble de la réserve faunique. Pourquoi on ne fait pas toute la réserve cette année ? C'est parce qu'il y a des endroits où l'asphalte est en fin de vie et on va attendre de faire notre projet de réfection pour faire une bande rugueuse », explique-t-il.

Serge Daignault est ingénieur civil et président de l'entreprise TRA qui réalisera les travaux dans la réserve faunique de La Vérendrye. Il affirme que ce système est aussi efficace l'hiver. « Ces bandes rugueuses là sont ressenties même lorsqu'il y a de la neige durant une tempête, donc ça permet aux véhicules de sentir où ils se trouvent s'ils sont en train de sortir de la voie de circulation et on sait qu'il y a des camionneurs sur les autoroutes qui utilisent vraiment ça comme repère pour s'assurer qu'ils restent dans les voies », indique-t-il.

La réalisation de bandes rugueuses dans la réserve faunique représente un investissement de 150 000 $ pour Transport Québec.