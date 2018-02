Un guide pour les nouveaux Témiscamiens

Le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue a présenté le « Guide pour nouveaux Témiscamiens » hier soir aux maires et mairesses du Témiscamingue. Ce guide sera remis aux municipalités et à certains organismes du Témiscamingue.

Avec les informations de Tanya Neveu

L'outil interactif, contenu dans une clé USB, contient une liste des infrastructures et services présents sur le territoire.

Le Comité des nouveaux Témiscamiens, soutenu par le Carrefour jeunesse emploi, souhaite ainsi faciliter l'arrivée, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants.

Quelque 400 clés USB seront disponibles à partir de la mi-mars.

Première impression

La chargée de projets en démographie, Catherine Drolet Marchand, estime qu'il s'agit d'un outil qui pourra s'actualiser à travers le temps en raison des nombreux liens, vers d'autres sites, qui y sont présentés.

« On s'entend que la première semaine pour une personne qui arrive, c'est celle qui va faire une différence pour savoir si elle reste ou non, si elle aime, si elle se sent bien. L'outil va pouvoir aider et régler ce bout-là. Il y a plusieurs autres actions qui vont être mises en place pour travailler sur la rétention. Ce ne sera pas que le guide, mais c'est un élément », pécise-t-elle.

Le Guide pour nouveaux Témiscamiens sera aussi disponible sur Internet.

Ce dernier sera officiellement lancé au cours des prochaines semaines.