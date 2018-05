Un guide touristique de l'Abitibi-Témiscamingue pour les jeunes

Tourisme Abitibi-Témiscamingue lance un guide touristique afin de faire découvrir la région aux jeunes de 5 à 12 ans.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Le cahier est présenté comme un outil d'accueil pour la famille.

Il s'agit d'un livre illustré qui propose des activités à faire dans les cinq MRC de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les jeunes peuvent, par exemple, colorier l'église orthodoxe russe de Rouyn-Noranda ou encore faire un mot croisé sur la fromagerie La Vache à Maillotte.

La blogueuse et maman de trois enfants Pascale Langois est la créatrice du projet.

Celle qui habite la Rive-Sud de Montréal veut faire connaître les attraits touristiques qui l'ont fait tomber en amour avec la région.

« C'est un guide d'activités, les enfants ont des épreuves à faire. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils se déplacent à l'endroit, d'être attentif, pour faire l'épreuve qui est demandée dans la page », dit-elle.

L'ouvrage est illustré par l'artiste abitibienne Annie Boulanger.

Elle a donné vie à deux personnages, Amandine et Jim, que suivent les lecteurs dans le guide.

« Eux se promènent partout dans la région, ils font les activités, ils découvrent la région et nous font découvrir la région, dit-elle. On les suit à travers l'activité, les enfants sont invités à répondre aux questions et faire des jeux pour avoir les réponses aux questions, ils doivent être attentifs quand ils visitent l'endroit. »

Le guide sera remis aux élèves des cinq commissions scolaires de la région.