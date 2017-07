Un millier de participants aux courses du festival H20 d'Amos

Après quatre jours d'activités sportives, culturelles et de divertissement, le festival H2O d'Amos a pris fin dimanche. L'événement a attiré des milliers de visiteurs malgré les changements de températures.

Un millier de personnes ont pris part aux différentes courses organisées lors de cet événement.

C'est le cas de René Rancourt qui compte 32 marathons à son actif.

La course pour lui est une histoire de famille.

Ses sept frères et lui courent déjà depuis très longtemps et ils cumulent plus de 200 marathons.

René Rancourt apprécie toujours la course organisée dans le cadre du festival H2O.

« C'est le plaisir de courir en famille avec mes frères, me tenir en forme et le challenge aussi. C'est mon 32e marathon. J'ai couru dans les années 80, j'ai arrêté pendant quelques années et j'ai recommencé en 2012. »

Le défi d'Alexandra Bourgeois était tout autre. Elle a choisi de courir avec ses enfants.

« Le 1km en famille, c'était parfait. Le festival était vraiment super, la course aussi. Super belle organisation, on sait où l'on s'en va. C'est bien organisé. Il y a des gens partout pour la sécurité. C'est vraiment bien. »

Selon la responsable des communications pour le festival, Mélanie Lecomte, les quatre jours d'activité ont été couronnés de succès.

Elle affirme que les partenaires et les bénévoles sont la raison qui explique la pérennité de l'événement.

« La clé de notre succès ce sont nos bénévoles et nos partenaires. On a la chance d'avoir beaucoup de partenaires avec nous qui nous soutiennent et on a 350 bénévoles qui participent avec nous. »

Le festival H2O d'Amos compte aussi sur un budget annuel d'environ 500 000 $.