Un nouveau guide pour découvrir les quartiers ruraux de Rouyn-Noranda et leur histoire

La Ville de Rouyn-Noranda a dévoilé un guide historique pour les quartiers ruraux mercredi.

La nouvelle publication à caractère patrimoniale et touristique met en valeur l'histoire des quartiers ruraux de son territoire. Le Guide permettra au visiteur de découvrir des aspects de l'histoire rurale, à partir du développement minier et forestier, en passant par les mouvements de colonisation, et des personnalités marquantes, entre autres.

La coordonnatrice administrative pour les services communautaires et de proximités, Lise Paquet, explique que « le guide permet d'aller chercher des petits faits historiques intéressants, cocasses, que les gens ne connaissent pas pour bien saisir l'histoire des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. À l'intérieur de la brochure se trouve une carte qui se déploie parce qu'on invite les visiteurs et les citoyens à partir à la découverte du monde rural avec trois circuits. Pour chacun des quartiers vous trouvez une section histoire et on a ajouté une section aujourd'hui pour mettre en valeur les différents attraits sur ces territoires-là », indique-t-elle.

L'an dernier, 14 panneaux historiques, accompagnés d'oeuvres d'art originales ont été installés dans les quartiers ruraux de la MRC, dans le cadre de la démarche Culturat RN. Ce guide est un complément.

Une carte, au centre du guide, permet de suivre les parcours proposés. « À travers de ces circuits qu'on vous propose, on vous invite à prendre la route et la carte permet de voir où il ya une aire de repos pour pic-niquer, un poste de gaz, une petite épicerie, un dépanneur », indique Mme Paquet.

L'histoire est donc mise de l'avant, mais les attraits actuels des villages sont aussi mis en valeur. « Pour chacun des 14 quartiers ruraux, une section historique dénombre les événements marquants de l'histoire ainsi qu'une section "aujourd'hui" permettant de découvrir les attraits de ces quartiers, tels que des descentes de mise à l'eau pour les bateaux, un paysage, des sentiers pédestres, à quel endroit on peut retrouver du wifi et à quel endroit on peut retrouver le panneau historique », précise Lise Paquet.

Le circuit nous amène aussi sur le web pour vivre une expérience numérique, puisque « le tout se complète avec des codes QR qui donnent accès aux capsules [audio] de L'indice du bonheur qui concernent le monde rural ».

Des versions papier du Guide historique sont disponibles à l'hôtel de ville de Rouyn-Noranda, notamment, mais aussi sur le web.

« On invite la population à s'approprier son territoire et aussi, bien évidemment, pour les visiteurs de l'extérieur, ce sera une belle opportunité d'aller se balader », conclut Mme Paquet.