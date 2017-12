Un nouveau modèle de concertation de développement social en Abitibi-Témiscamingue

Un Forum régional en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue se déroule aujourd'hui à Rouyn-Noranda.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Environ 150 personnes participent à l'événement qui a pour but de ce rassemblement et d'échanger sur un nouveau modèle de concertation.

Depuis l'abolition de la Conférence régionale des Élus par le gouvernement du Québec, les organismes en développement social de la région ont perdu leur lieu d'échange et de concertation selon la membre du comité organisateur du Forum en développement social Dominique Morin.

« Vous savez les régions pour avoir un levier pour se développer, il faut se donner une voie commune, donc en se concertant on rassemble nos forces d'une part et on à une meilleure écoute, espérons-le, en plus haut lieu » précise-t-elle.

Gaston Gadoury du comité de coordination de l'Espace en développement social abonde dans le même sens.

« Faut comprendre que la tendance silo n'est pas un gage de succès, alors comme on a des champs d'activités très diversifiés : qu'on parle de logement, de pauvreté, de transport collectif, si tout ce monde-là ne se parle pas il va y avoir des dédoublements des pertes d'énergie importante » précise Gaston Gadoury.