Un nouveau mur d'escalade à Rouyn-Noranda

Les amateurs d'escalade de Rouyn-Noranda pourront désormais pratiquer leur sport favori dans le périmètre urbain de la Capitale du cuivre. Le club d'escalade le Rappel du Nord procédèra à l'ouverture officielle de sa nouvelle paroi le 21 juin.

Avec les informations de Piel Côté

Celle-ci est située derrière le Parc Lauzon, tout près du CHSLD Pie XII.

Le Club travaillait sur le projet depuis environ deux ans et concrétisera son rêve d'ouvrir une première paroi extérieure au cours des prochains jours.

Pour l'instant, 12 voies sont présentement ouvertes sur cette falaise de 15 mètres, mais le club espère développer davantage de voies sous peu.

L'objectif avec cette nouvelle paroi n'est pas de satisfaire les grimpeurs expérimentés, mais plutôt d'initier le plus de gens possible à ce sport.

« On cherchait en fait un secteur de grimpe qui pourrait accomoder les familles, qui pourrait accomoder les grimpeurs débutants et puis on trouvait que c'était une belle opportunité d'avoir une montagne en pleine ville, avec aucune marche d'approche, avec une accessibilité facile, alors on a sauté sur l'occasion », soutient le vice-président du club d'escalade le Rappel du Nord, Alain Lauzier.

Une paroi fédérée

Ce nouveau projet vient s'ajouter à la paroi déjà existante des Collines Kekeko, qui n'est toutefois pas fédérée, contrairement à celle du parc Lauzon.

Cela signifie que la montagne et sa base seront entretenues, mais surtout que les voies seront ouvertes par des formateurs-ouvreurs accrédités par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade.