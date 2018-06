Un nouveau site web pour le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a dévoilé un nouveau site web qui regroupe toutes les informations sur l'ensemble des installations et points de services de la région.

Avec les informations de Lise Millette

L'objectif de cette refonte était de simplifier l'usage et le repérage de l'information, comme signaler une situation à la Direction de la protection de la jeunesse, trouver un médecin de famille ou consulter le temps d'attente dans les urgences.

Le site présente également une carte interactive.

« On clique sur la carte interactive, si on clique sur "Hôpitaux" on voit tous les hôpitaux apparaître dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On va cliquer sur un point et voir l'adresse apparaître sur la carte interactive. On a tenté de le rendre le plus accessible possible sur iPad, sur téléphone comme sur l'ordinateur régulier. On peut donc y accéder par la carte interactive ou par l'onglet pour nous joindre, où on a aussi les adresses de nos installations », explique Krystina Sawyer, adjointe au PDG.

Offres d'emploi

Le président-directeur général du CISSS, Yves Desjardins, espère que cet outil facilitera le recrutement de la main-d'oeuvre.

« On a une section dans le site web pour donner son CV de manière spontanée et ça nous aide à trouver des gens qui n'avaient pas forcément pensé travailler dans le réseau de la santé. Ils nous envoient leur CV et nous pourrons recommuniquer avec eux, après lecture de leur CV, et faire des choix en fonction de ce qu'ils aiment et des opportunités qu'on a », précise-t-il.

Ce nouveau site du CISSS ne permet toutefois pas la prise de rendez-vous en ligne.