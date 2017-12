Un nouveau terrain synthétique à Rouyn-Noranda

Un nouveau terrain synthétique sera construit au parc St-Luc dans le secteur de Noranda-Nord pour remplacer la surface de jeu de l'école La Source.

Avec les informations d’Émilie Parent-Bouchard

La Ville de Rouyn-Noranda en a fait l'annonce lors de l'adoption de son budget 2018 le 18 décembre.Les coûts du projet seront absorbés à parts égales par la Ville de Rouyn-Noranda et par Ressources Falco.« La qualité de vie de nos citoyens passe aussi par la santé. Une ville devrait être obsédée par la santé de ses citoyens. Il s’agit d'un projet global de 5 millions $ dont 2,5 millions $ sont défrayés par Falco, alors, c'est un beau projet », a expliqué la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

La mairesse souligne aussi que des investissements seront réalisés pour l'amélioration du réseau cyclable.Elle mentionne notamment la poursuite des travaux estimés à un million de dollars sur l'avenue Marie-Victorin en vue de relier la piste cyclable du lac Osisko à celle qui doit être aménagée par le ministère des Transports en marge de la voie de contournement.Diane Dallaire indique que d'autres travaux seront réalisés, notamment afin de sécuriser le viaduc Murdoch pour les cyclistes et les piétons.« Ce ne sont pas de grosses sommes nécessairement, mais elles vont améliorer la sécurité et vont permettre à des gens de circuler davantage à vélo dans notre ville. Il y a une culture à changer et la Ville fait son bout de chemin », a ajouté Mme Dallaire.La Ville doit recevoir une étude sur l'état du réseau cyclable au début de l'année 2018.