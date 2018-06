Un podium pour Cindy Montambault à la 4e étape de la Coupe Canada de vélo de montagne

La cycliste abitibienne Cindy Montambault a monté sur la 3e marche du podium cette fin de semaine à Horseshoe Valley en Ontario, dans le cadre de la Coupe Canada de vélo de montagne.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

L'Abitibienne a terminé la course à 6m18s de la gagnante, Haley Smith.

Pour Cindy Montambault, cette 4e étape de la Coupe Canada cadre dans sa préparation des prochaines coupes du monde de vélo de montagne.

« Je fais des courses oui, mais je suis en train de faire un "build up" si on peut dire, pour les prochaines coupes du monde qui seront en Europe dit-elle. J'ai fait une grosse semaine d'entraînement et ensuite, j'ai enchainé la course. Ça bien été malgré le volume d'entraînement, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait dans la course autant mentalement et physiquement. »

La fin de semaine prochaine, l'athlète prendra part à la 5e étape de la Coupe Canada, toujours en Ontario.

Elle s'envolera ensuite pour l'Andorre et l'Italie afin de participer aux prochaines étapes de la Coupe du monde de vélo de montagne.