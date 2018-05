Un projet pour permettre aux immigrants d'apprendre plus sur la culture locale

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (SNQAT-NQ) souhaite aider les immigrants à apprendre plus sur la culture québecoise.

Elle propose de les inviter à participer à différents rendez-vous culturels dans la région.

Elle compte profiter de ses occasions pour engager des discussions avec eux afin de leur permettre de mieux comprendre les subtilités de la culture locale.

Il s'agit d'un nouveau projet qu'elle va présenter prochainement au gouvernement, explique le directeur général Daniel Laurendeau.

« On fait entre autres une activité avec les immigrants pour leur apprendre à mieux connaitre l’Abitibi-Témiscamingue en faisant des activités culturelles avec eux. On ne remplace pas la Mosaïque dans ce sens-là, mais on fait un projet qui est gouvernemental [on va] amener des gens voir des spectacles puis d’en discuter. Si on va voir un spectacle de Dany Placard à Rouyn-Noranda, là il arrive avec le jargon du Québec, et là ils vont discuter entre eux pour voir qu'est- ce qu'ils comprennent », précise Daniel Laurendeau.

Si Québec accepte de financer le projet, les premières rencontres pourraient avoir lieu dès septembre prochain.

Le projet a été présenté aux membres lors de l'assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue samedi à Rouyn-Noranda.

Le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), Maxime Laporte était également présent à la rencontre.

Il en a profité pour expliquer le jugement de la Cour supérieure du Québec qui a confirmé la validité constitutionnelle de la loi 99 sur l'autodétermination, qui accorde aux Québécois le droit de décider seuls s'ils veulent se séparer du Canada.