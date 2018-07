Un record de chaleur battu à Val-d'Or le 4 juillet

Une température record a été enregistrée à Val-d'Or pour la journée du 4 juillet, avec 32,4 degrés Celcius.

Selon Environnement Canada, l'ancien record pour la même date remonte à 1983, avec 29 degrés Celsius.

Les températures devraient toutefois baisser durant les prochains jours pour l'Abitibi-Témiscamingue.

« Il y a un passage d'un front froid cet après-midi qui pourrait donner des orages violents, donc on parle de vents violents et de pluie très intense. Demain matin, on va être dans la dizaine de degrés, maximum 20 degrés, dans un air beaucoup plus frais », assure Alexandre Parent, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

« Un petit réchauffement pour la fin de semaine, on a un maximum de 27 prévu pour samedi et de 30 pour dimanche, donc on est de 3 à 6 degrés au-dessus des valeurs normales, qui sont de 24 degrés le jour », ajoute-t-il.