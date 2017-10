Un Salon santé, bien-être, diversité à l'UQAT

La Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue organise les 3 et 4 novembre un premier Salon santé, bien-être, diversité.

L'événement sera organisé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) avec la participation d'une trentaine d'exposants entre entreprises et organismes de la région et de l'extérieur.

La présidente de la coalition, Cathy Gélinas explique que l'événement est ouvert à tous ceux qui œuvrent en santé et bien-être de la population, et qui ont une approche inclusive pour les personnes issues de la diversité sexuelle.

« Notre objectif est de permettre à la population de l'Abitibi-Témiscamingue d'aller chercher des outils, que ces soit parce qu'on se sent moins bien, ou qu'on vit des défis ou des difficultés. Le but est d'outiller les gens et également de faire valoir toutes les entreprises et organisations qui ont une approche inclusive à la diversité », dit-elle.

[L'objectif], c'est vraiment de mettre en avant-plan ce qui se fait de bien en matière de diversité. Cathy Gélinas

Plusieurs conférenciers seront présents à la rencontre, notamment Pierre Lavoie, le fondateur du Grand Défi.