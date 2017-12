Un séisme de magnitude 4,2 ressenti au nord de Maniwaki

L'avez-vous ressenti? Un tremblement de terre de magnitude 4,2 a frappé la région de Maniwaki, jeudi matin, vers 3 h 51.

Le tremblement de terre a été localisé à 85 kilomètres au nord-ouest de Maniwaki et à 186 kilomètres au nord-ouest de Gatineau, tout juste en dessous de la réserve faunique de La Vérendrye, selon Ressources naturelles Canada.

Selon le gouvernement fédéral, le « petit » tremblement de terre n'a fait aucun dommage, mais il a pu être légèrement ressenti par les résidents de la région.

« Lors d'un séisme de cette ampleur, on peut ressentir un grondement, comme s'il y avait un très gros camion qui passait à proximité. Il peut aussi y avoir un bruit et la maison peut trembler », a expliqué le sismologue à Ressources naturelles Canada, Nicolas Ackerley.

Il n'est pas rare de ressentir des secousses de ce calibre dans la région, a rappelé M. Ackerley. « À Ottawa et à Gatineau, nous sommes au milieu d'une plaque tectonique. Nous n'avons pas de très grands séismes, mais ça se produit de temps en temps », a-t-il précisé.

M. Ackerley a soutenu également qu'il ne faut pas s'inquiéter des tremblements de terre de cette magnitude.

Le gouvernement fédéral juge plus sérieux les tremblements de terre de magnitude 5 et plus. Dans leur histoire, la région d'Ottawa et l'Outaouais ont enregistré 11 tremblements de terre de cette amplitude.

Le dernier événement d'une telle envergure remonte au 17 mai 2013, alors que deux tremblements de terre de magnitude 5,1 et 5,2 avaient été enregistrés.