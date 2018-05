Un service de soutien psychologique en ligne pour les Premières Nations et les Inuits

La ligne d'écoute pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits offre désormais un service de clavardage en ligne.

La ligne d'écoute était déjà disponible par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le ministère de Services aux Autochtones souhaite rendre ce soutien psychologique plus accessible pour les jeunes.

« Les jeunes sont plus à l'aise d'utiliser Internet et des appareils portables pour accéder aux services et demander de l'aide », a expliqué le ministère par voie de communiqué.

Bien que le titre officiel du service n'inclut que les Premières Nations et les Inuits, les Métis y ont aussi accès.

« Tous les Autochtones du Canada ont droit à ce service, autant les Premières Nations, que les Métis et les Inuits », précise une responsable des communications à Services aux Autochtones Canada.

Le soutien par téléphone est offert en français, en anglais, ainsi qu'en cri, en odjibwé et en inuktituk.

Les services de clavarge sont actuellement possibles seulement qu'en anglais et en français, mais d'autres langues autochtones pourraient devenir disponibles éventuellement, selon le ministère.