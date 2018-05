Un soutien financier de 247 000 $ pour l'accueil des immigrants

Québec injecte plus de 247 000 $ à deux organismes du secteur d'Amos afin d'attirer et mieux intégrer des personnes immigrantes.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Le Centre local de développement Abitibi et le Mouvement de la relève d'Amos-région recevront respectivement une aide financière de 205 000 $ et de 42 000 $.

Ces investissements permettront de renforcer leur expertise et de mettre en place un plan pour attirer ces futurs travailleurs.

« Travailler sur des stratégies d'attraction de main-d'œuvre immigrante sur le territoire, mais également de rétention, parce que c'est un enjeu. On dit aux entreprises qu'on a une partie de la solution au niveau de la problématique de main-d'œuvre, il faut donc travailler adéquatement à la fois les entreprises et les gens du milieu, pour faire en sorte qu'on amène le travailleur immigrant chez nous et on veut donc pour ça doter d'outils appropriés le CLD Abitibi pour le rayonnement du territoire de la MRC Abitibi », déclare Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est.

Christine Meunier, du Centre local de développement Abitibi, explique une partie du travail qui sera effectué pour attirer et intégrer les personnes immigrantes.

« On va mettre en place, c'est sûr, plusieurs actions. On va accompagner les entreprises aussi dans ce processus-là, que ce soit au niveau de la formation des employeurs ou encore des employés, des entreprises pour qu'ils puissent accueillir adéquatement les gens sur notre territoire », ajoute-t-elle.