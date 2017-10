Un témoignage de Steve Jolin mis à l'honneur pour souligner le 50e anniversaire du Cégep

À l'occasion du 50e anniversaire du réseau collégial, dont fait partie le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, tous les cégeps du Québec ont demandé à une personnalité parmi leurs diplômés, issue notamment du monde des affaires, du domaine politique ou encore des milieux scientifiques, culturel ou sportif, de témoigner dans une vidéo de l'apport du Cégep dans leur vie.

Cette semaine, sur la scène nationale, c'est la vidéo avec Steve Jolin, alias Anodajay, qui est à l'honneur.

« Le Cégep, pour moi, c’est un tremplin. C’est un passage de l’adolescence à la vie adulte. Le Cégep a été la conciliation des études, du travail, du sport. J’étais un joueur de basket et j’étais déjà très passionné par la musique et le rap, les amitiés, et les amours ! », soutient-il.

Ces témoignages peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube CÉGEP et seront diffusés à raison d'un témoignage vidéo par semaine durant toute l'année 2017-2018, sur le site lecegep.com ainsi que sur les médias sociaux.