Une autre rupture de service en anesthésie à l'hôpital de Ville-Marie

Il n'y a pas d'anesthésiste à l'hôpital de Ville-Marie depuis dimanche 16 h. Cette rupture de service est prévue pour le moment jusqu'au 2 février.

Avec les informations de Tanya Neveu

Les femmes enceintes ne pourront donc pas accoucher à l'hôpital de Ville-Marie.

D'ailleurs, toutes les femmes enceintes de 36 semaines et plus ont été contactées, selon le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Sur le site web du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, on peut lire que les usagers doivent se présenter à l'Hôpital de Ville-Marie, comme à l'habitude.

Sur place, leur état sera évalué par des professionnels. Ils seront transférés au besoin.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux affirme toutefois être en démarches constantes pour tenter de trouver des anesthésistes.