Une boîte pour dénoncer l'intimidation à l'école secondaire de Malartic

L'école secondaire Le Tremplin, de Malartic, expérimente un moyen pour contrer l'intimidation.

Avec les informations d'Emilie Rivard-Boudreau

Depuis deux semaines, une boîte a été installée dans l'école afin de permettre aux élèves de dénoncer des actes violents ou intimidants qu'ils ont vus ou subis.

La boîte est fermée à clé et des éducatrices lisent les messages qui y ont été déposés.

Le directeur de l'école, Éric Vallière, constate que les élèves tolèrent de moins en moins l'intimidation dont ils sont témoins.

« Pas seulement à cause de la boîte, mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de dénonciations de témoins, dit-il. C'était un peu plus rare avant. On avait, bien sûr, les victimes, et on les encourageait à dénoncer, mais maintenant, nous avons de plus en plus de témoins qui viennent nous voir et nous dire « c'est inacceptable et on aimerait que ça cesse » dit-il.

Une fois qu'on le sait, on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas Éric Vallière, directeur de l'école secondaire Le Tremplin

Éric Vallière affirme que cette façon de faire force aussi la direction à agir rapidement.

« On doit agir, on doit rencontrer ces gens-là, on doit faire des petites « enquêtes » pour voir la véracité de tout ça. Les élèves, s'ils entendent qu'il va se passer quelque chose, ils ont plus confiance à dénoncer ».