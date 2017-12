Une borne de recharge rapide maintenant fonctionnelle à La Sarre

Les propriétaires de véhicules électriques en Abitibi-Ouest ont désormais accès à une borne de recharge rapide à La Sarre.

Installée en octobre dernier dans le stationnement de l'hôtel de ville, la borne est maintenant fonctionnelle.

« C'est important, parce que c'est l'avenir, on y croit. On pense que la voiture électrique n'est qu'à ses débuts [...] Cette borne répond à un besoin pour les propriétaires de véhicules électriques, ça permet de se recharger très rapidement, on fait partie d'un réseau essentiel qui se met en place au Québec », considère le directeur de l'urbanisme à la Ville de La Sarre, David Poirier.

La borne qui a coûté environ 60 000 $ fait partie du Circuit électrique d'Hydro-Québec.

La ville prévoit installer deux autres bornes électriques au printemps prochain.