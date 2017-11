Une boutique en ligne pour le Marché public de la Vallée-de-l'Or

Les dirigeants du Marché public de la Vallée-de-l'Or (MPVDO) ont lancé ce matin un nouveau site internet, ainsi qu'une boutique en ligne. Les marchands de la Vallée-de-l'Or pourront, dès janvier, vendre leurs produits via cette interface web.

Avec les informations de Thomas DeshaiesLa directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or (MPVDO), Marie-Pier Dupuis, souligne que cela contribuera à rendre accessibles, à l'année, les produits des marchands de la région. « Il y a plusieurs exposants qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un site web à eux, explique-t-elle. C'est des plus petits exposants, puis ils ne distribuent pas par les moyens conventionnels. C'est un moyen de leur donner un lien avec le client pendant l'année », explique Mme Dupuis.Les citoyens pourront donc magasiner en ligne sur le site du MPVDO. Ils devront ensuite aller récupérer leurs produits lors des « journées de ramassage », à la place du Marché public de la Vallée-l'Or.Mme Dupuis se dit ouverte à développer d'autres modes de livraison à l'avenir.

C'est certain qu'on est ouvert à d'autres modes de livraisons, s'il y a une demande des exposants et des clients, affirme-t-elle. C'est une phase 1 et on va poursuivre par la suite. Marie-Pier Dupuis

Hausse de près de 10 % de l'achalandageEn 2017, 13 700 personnes se sont présentées lors des activités du marché public, ce qui représente une hausse de près de 10 % de l'achalandage, comparativement à 2016.Mme Dupuis croit que les citoyens intègrent de plus en plus le marché public dans leurs habitudes de consommation. La hausse d'achalandage s'expliquerait aussi en raison de la popularité d'activités comme la journée Jeune marchand et Saveurs du monde, précise Mme Dupuis.

La direction du marché public souhaite poursuivre son déploiement et continuer à être un lieu de socialisation à Val-d'Or.

C'est un peu un nouveau perron d'église. Donc le dimanche, les gens se rencontrent et on fait des activités un peu pour cela. Oui, c'est un lieu de commerce, mais aussi un lieu de rencontres. Marie-Pier Dupuis

Il s'agissait de la première année complète d'activités du Marché public de la Vallée-de-l'Or dans ses nouvelles infrastructures. « Maintenant que nous sommes plus habitués dans notre nouvel emplacement, nous pourrons peaufiner notre service. Nous voulons notamment encourager tous les exposants à afficher leurs prix afin que la clientèle puisse magasiner facilement », a fait savoir le président de l'organisme, Roger Gauthier, par voie de communiqué.48 exposants ont offert leurs produits au marché public de la Vallée-de-l'Or en 2017.