Une campagne de financement participatif pour la famille Migneault-Huot

Une campagne de financement participatif est lancée sur le web afin de venir en aide à la famille Migneault-Huot dont la maison du quartier Mont-Brun à Rouyn-Noranda a été détruite par les flammes lundi.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

L'initiative de Yannick Blanchard a permis de récolter, en moins d'une journée, un peu plus de 1 700 $.

Près d'une quarantaine de personnes ont fait un don variant de 20 à 200 $.

La résidence du rang des Ponts a été complètement rasée par les flammes, mais heureusement personne n'a été blessé dans ce sinistre.

Les cinq occupants de la maison ont réussi à sortir de la résidence.

Yannick Blanchard est un ami proche de la famille et il tenait à leur venir en aide. « Ce que j'ai voulu faire c'est de lancer une campagne pour leur venir en aide rapidement. Ils ont trois enfants, alors il y a des besoins à combler rapidement quand tu as tout perdu, parce que la maison est une perte totale. Je me suis dit que si j'étais capable de les aider de quelques façons que ce soit... Ma blonde elle, a fait un appel à tous sur internet pour le linge des enfants », explique-t-il.

L'objectif est d'amasser 5 000 dollars.