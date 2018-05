Une cinquantaine de hockeyeurs invités au camp de sélection des Gaillards

Une cinquantaine de joueurs tentent cette fin de semaine à Rouyn-Noranda de se tailler une place au sein de la toute première formation collégiale de hockey de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Le camp de sélection des Gaillards réunit des joueurs de la région, mais aussi de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue.

À terme, seulement 25 d'entre eux vont recevoir une invitation pour le camp d'entraînement officiel de l'équipe en août prochain.

L'équipe d'entraîneurs, avec à sa tête Serge Trépannier, évaluent les joueurs grâce à différents exercices et simulations de jeu.

« On a fait une évaluation technique tantôt, un peu de patin, du maniement, dit-il. On essaie d'évaluer la clientèle qu'on va avoir. On commence à donner nos consignes et nos directives. On veut des gars en équilibre sur leurs patins, on leur donne quelques conseils, mais on est là pour évaluer aujourd'hui. »

Catherine Bégin est la mère de Jacob Loiselle, qui est invité au camp de sélection des Gaillards.

Autant pour le joueur que pour la mère, la structure de hockey collégial est la meilleure option pour le développement, explique Catherine Bégin.

« Disons que notre priorité c'était les études et là comme l'opportunité se présente qu'il y ait un club collégial, là il va tenter sa chance en se disant que c'est une bonne expérience le camp. Puis de concilier le sport avec les études, c'est toujours intéressant pour les jeunes garçons, je pense que c'est une motivation », dit Catherine Bégin.

Douze équipes composent la ligue collégiale de hockey. Les Gaillards eux débuteront leur saison régulière le 8 septembre prochain.