Une des plus grandes maisons au Canada à vendre... sur le bord du lac Témiscamingue!

L'une des plus grandes maisons au Canada sera mise en vente aux enchères le 15 novembre prochain. La demeure de 65 000 pieds carrés, qui se trouve sur une rive du lac Témiscamingue à Haileybury, a été mise en vente à 25 millions de dollars il y a quelques années, mais n'a pas trouvé preneur. Cette fois, la mise de départ est de 150 000 $... seulement!

Un texte de Félix B. Desfossés

La fameuse « Grant House »

Depuis plusieurs années, l’histoire de la « Grant House » se raconte un peu comme une légende dans les différentes communautés autour du lac Témiscamingue. Celui qui a fait construire le somptueux palais, le millionnaire Peter Grant, ainsi que sa famille, ont fait fortune avec l’industrie forestière dans le secteur d’Englehart… avant de tout perdre.

Selon Suzanne Othmer, de Royal Lepage New Liskeard, la réputation de la maison n’est plus à faire au Canada. Un article du Globe and Mail, paru en 2010, affirmait qu’il s’agissait de la plus grande maison à s’être retrouvée sur le marché canadien. La précédente mesurait 45 000 pieds carrés.

« Elle est même plus grande que la Maison-Blanche! », illustre Mme Othmer. En effet, la résidence de Donald Trump a une dimension de 55 000 pieds carrés.

La Grant House possède son propre quai recouvert, à même le lac Témiscamingue, et est capable d’accueillir un yacht de 40 pieds. Parmi ses autres particularités, la maison possède un gymnase, une piscine intérieure, un spa intérieur géant, deux ascenseurs et deux foyers de 30 pieds.

C'est quoi « l'attrape »?

Le problème est le suivant : la construction de la gigantesque demeure n’a jamais été achevée. La finition intérieure n’est pas terminée, les planchers ne sont pas posés. Le terrain de 40 acres (16 hectares) n’est pas aménagé.

Rongé par les dettes, M. Grant a dû mettre un terme prématurément à son projet de construction. La maison n’a jamais été habitée.

En 2010, le propriétaire a sondé le marché. Un prix de 25 millions de dollars a été apposé à la demeure. Aucun acheteur ne s’est présenté.

Depuis, les défauts de paiement de taxes à la municipalité de Temiskaming Shores se sont accumulés. La maison a été saisie par l’administration municipale.

Le prix minimal pour cette vente aux enchères correspond à la somme de taxes impayées : 152 729, 42 $.

À qui la chance?