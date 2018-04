Une étude confirme la détresse psychologique des agriculteurs du Témiscamingue

Un portrait de situation des familles agricoles du Témiscamingue a été dévoilé mercredi matin par un regroupement de partenaires issus des milieux de la santé et de l'agriculture. Le rapport, qui confirme que les agriculteurs du Témiscamingue vivent de l'anxiété et de la détresse psychologique, permet de confirmer le besoin d'embaucher un travailleur de rang pour venir en aide à ces entrepreneurs.

Avec les informations de Tanya Neveu

Une vaste étude a été menée auprès de producteurs agricoles, mais aussi auprès de partenaires qui gravitent autour de ces agriculteurs, comme des fournisseurs de services ou des institutions financières.92% de ces partenaires ont affirmé avoir reçu des informations de la part des agriculteurs qui disaient vivre des difficultés. Par « difficultés », on parle notamment du stress financier, de l'anxiété, de la dépression ou des problèmes d'ordre physique.Quant aux focus groups menés auprès des agriculteurs, ce sont « la lourdeur administrative dans la gestion de l'entreprise agricole » et la » charge de travail importante » qui sont le plus ressorties au sein des discussions.Ceux-ci affirment que ces problématiques ont un impact sur la sphère familiale.

Les agriculteurs questionnés ont dit vivre un stress noté à 8 sur 10 en haute saison.On souhaite ainsi mettre en place un travailleur de rang qui irait voir les agriculteurs directement sur leur lieu de travail.Le projet pourrait se concrétiser d'ici le début de l'été grâce à la participation de différents partenaires financiers.