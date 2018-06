Une formation sur la fraude pour les aînés à Rouyn-Noranda

L'Autorité des Marchés financiers (AMF) était à Rouyn-Noranda, mardi après-midi, afin de conseiller les aînés sur la fraude dont ils peuvent être victimes.

Avec les informations de Piel Côté

L'organisme, qui encadre les pratiques financières au Québec, donnait deux conférences dans le cadre de la rencontre annuelle de l'Association québécoise des directeurs et directrices d'établissements d'enseignement retraités.

L'important pour l'AMF est d'éduquer sur des sujets comme la fraude pyramidale ou l'hameçonnage, tout en donnant des moyens aux aînés de se protéger.

« On ne dit pas aux gens "n'allez pas sur Internet", ce qu'on dit, c'est d'être excessivement vigilant et comme je leur répète souvent, de poser des questions. Quand c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous, n'investissez pas », affirme Michel Gariépy, analyste en éducation financière pour l'AMF.

« D'après M. Gariépy d'ailleurs, on est les clientèles visées principalement, nous et les jeunes. Souvent, on est un peu naïf et les gens qui sont les fraudeurs, ils utilisent des moyens qui viennent nous chercher personnellement », souligne une participante, Michelle-Andrée Lessard-Bérubé.