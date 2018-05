Une garderie à l'Hôpital de Ville-Marie?

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) souhaite implanter des garderies en milieu de travail.

Un texte de Tanya Neveu

Un projet pilote sera déposé au ministère de la Famille afin d'ouvrir une installation de garde à l'Hôpital de Ville-Marie.

Le CPE Chez Calimero de Ville-Marie collabore étroitement au projet.

Le CISSS souhaite ainsi améliorer les conditions de travail de ses employés.

L'adjointe relations médias au PDG du CISSS, Krystina Sawyer, explique qu'il s'agit d'une façon de répondre aux besoins des employés du milieu de la santé qui ont des horaires atypiques.

« On essaie de répondre à ce besoin-là en mettant une garderie dans le milieu de travail où [les employés] pourront venir voir leurs enfants à certaines pauses qu'ils ont dans la journée. Ainsi, on diminue le stress et on améliore les conditions de travail. On travaille en collaboration avec le CPE Chez Calimero à Ville-Marie. On a un projet pilote qu'on souhaite implanter à Ville-Marie en tout premier lieu, mais par la suite dans les quatre autres MRC ».

Le CISSS souhaite pouvoir ouvrir cette première garderie en milieu de travail dès septembre 2020.