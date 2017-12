Une jeune femme meurt dans un accident sur la route 397 à Val-d'Or

Une femme dans la vingtaine a perdu la vie dans l'accident survenu sur la route 397 à Val-d'Or ce matin.

Trois véhicules ont été impliqués dans l'important accident a eu lieu vers 7h50 ce matin.

« Selon les premières constatations, la conductrice du véhicule aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour en percuter deux autres venant en sens inverse, explique l'agente d'information pour la Sûreté du Québec », la sergente Marie-Josée Ouellet.

La route est présentement complètement fermée à la circulation. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec sont sur place pour déterminer les causes de l'accident. Pour le moment, aucune hypothèse n'est avancée.

Le ministère des Transports du Québec précise que deux détours sont possibles pour le trafic léger via le chemin St-Édouard et la route 111 et pour le trafic lourd via les chemins Paré, Perron, Pascalis et la route 117.