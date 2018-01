Une maison à Rouyn-Noranda reçoit une certification LEED

Une construction résidentielle à Rouyn-Noranda vient de recevoir une certification LEED.

Il s'agirait même de la première habitation en Abitibi-Témiscamingue a avoir obtenu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour les habitations écologiques et les bâtiments durables, selon le promoteur Pierre Salois.

Pierre Salois est d'ailleurs le propriétaire de l'entreprise Les constructions Trait-carré qui a réalisé le projet.

Pour obtenir la certification, la maison devait notamment être construite avec les produits les moins dommageables pour l'environnement.

Depuis qu'il habite dans la maison il y a 18 mois, Pierre Salois affirme avoir réalisé beaucoup d'économies.

C'est sûr que la certification Leed, il y a des coûts reliés à ça. Pierre Salois

« Mais l'économie est bonne. Moi j'économise à peu près de 100 à 150 $ par mois de chauffage, puis j'économise de l'eau pour arroser mon jardin, parce que je prends l'eau de pluie, après ça la durabilité de mon bâtiment, c'est aussi quelque chose à long terme qui va faire que j'ai moins à entretenir mon bâtiment », a-t-il dit en entrevue à l'émission Région zéro 8.

Pour obtenir la certification, Pierre Salois a eu l'aide d'Isabelle Jacob, la cofondatrice du Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO).

Il souhaite développer ce genre de constructions dans la région.