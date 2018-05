Une marche de sensibilisation à l'autisme à Rouyn-Noranda

Plusieurs dizaines de personnes ont défilé samedi matin dans les rues de Rouyn-Noranda pour sensibiliser la population à l'autisme.

Un texte de Boualem Hadjouti

La marche organisée par la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue avait aussi pour objectif de soutenir les personnes aux prises avec le trouble du spectre de l'autisme ainsi que leur famille.

Jean-Michel Gauthier de La Sarre a participé avec sa famille à la marche.

Avec un enfant autiste, il dit que le défi est de comprendre et de faire comprendre aux autres le trouble du spectre de l'autisme.

De l'ouverture de la population, je dirais franchement, de l'ouverture de la population en général par rapport à tout ça. Jean-Michel Gauthier

« Nous [parents] en étant avec ça, confronté à ce trouble au quotidien, je te dirais qu'on a nous-mêmes de la misère à comprendre, pour faire comprendre les autres gens. Donc c'est une belle marche de sensibilisation et d'ouverture à la population en général », explique Jean-Michel Gauthier.

Pour le directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard, la marche vise aussi à faire sortir les familles ensemble.

Même si l'accès au diagnostic provisoire est offert dans la région, il affirme que les familles ont besoin d'endroits de répit.

D'ailleurs, il s'est donné pour mission de sensibiliser les candidats aux élections provinciales de l'automne prochain à cette cause.

C'est déjà fait j'ai déjà commencé à discuter un peu avec les députés actuels, et ceux qui sont à venir éventuellement. Tommy Bédard

« On essaie de voir. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça seul, on pourra faire ça en partenariat [...] Le projet, ça s'en vient, idéalement dans les deux prochaines années. C'est un projet de répit ici à Rouyn-Noranda et c'est sûr qu'on [doit] étendre notre offre de service », mentionne Tommy Bédard.

Selon Tommy Bédard, 1 personne sur 65 est atteinte du spectre de l'autisme dans la région.