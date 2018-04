Une mini autopatrouille pour les enfants handicapés ou hospitalisés

Les enfants hospitalisés ou handicapés de l'Abitibi-Témiscamingue peuvent désormais se déplacer dans un fauteuil roulant transformé en patrouille de police.

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Un bolide mis sur pied grâce à un partenariat entre la Sûreté du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abititbi-Témiscamingue et le projet Coeur d'enfant.

Le but du projet « En patrouille » est d'égayer le séjour des enfants hospitalisés, explique l'initiateur du projet, le coordonnateur local en police communautaire, Jean-Raphaël Drolet.

« C'est une coquille qui enveloppe le fauteuil roulant. Il y a des attaches en caoutchouc à l'intérieur qui permettent d'agripper le fateuil roulant et on peut ensuite partir avec le véhicule », précise Jean-Raphaël Drolet.

Le bolide est aussi doté de gyrophares et d'une sirène. « Ça ressemble beaucoup à un véhicule de police. On retrouve l'équipement – ce sont des jouets – qu'on retrouve dans un véhicule de police. Un cinémomètre, un terminal véhiculaire et il y a même une carte d'appel qui est rentrée : Fido le chien, qui est perdu », indique Jean-Raphaël Drolet.

Il est basé à Val-d'Or, mais il se déplacera dans les différents hôpitaux de la région et dans des événements spéciaux.