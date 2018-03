Une nouvelle maison d’édition voit le jour à Rouyn-Noranda

L'Abitibi-Témiscamingue compte désormais une nouvelle maison d'édition, à même les locaux de la librairie En marge, située au centre-ville de Rouyn-Noranda.

Avec les informations de Vanessa Limage

Le responsable de cette toute nouvelle maison d’édition et libraire, Stéphane Dupuy, en a fait l’annonce au tout premier Festival du livre illustré de Rouyn-Noranda.

Il explique que la mise sur pied de ce projet vient d’une idée qu’il caressait depuis un bon moment déjà.

Quand on est libraire, on veut pousser les auteurs qu’on connaît, qu’on aime, mais il y a d’autres façons de le faire. J’avais des gens qui venaient me rencontrer pour savoir quoi faire pour être édité, savoir quels étaient les éditeurs. Donc une autre façon d’aider les gens qui écrivent et qui s’intéressent aux livres, c’est de les publier!

Stéphane Dupuy