Une nouvelle paroi pour les grimpeurs au Témiscamingue

Un nouveau site d'escalade sera accessible aux grimpeurs d'ici quelques jours au Témiscamingue. Des membres de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et du club d'escalade Le Rappel du Nord effectuent présentement des travaux dans le secteur de Duhamel-Ouest.

Un texte de Tanya Neveu

La paroi rocheuse atteint jusqu'à 30 mètres de hauteur. Sa largeur est tout aussi impressionnante avec ses quelque 500 mètres.

Il y a des voies qui vont être accessibles pour de l'initiation et d'autres, vont l'être pour les grimpeurs plus expérimentés. Frédéric Patione, club d'escalade Le Rappel du Nord

Frédéric Patoine est administrateur au club d'escalade Le Rappel du Nord. Il confie avoir trouvé des écrits qui lui confirment que la paroi a déjà été grimpée dans le passé. « On est à la falaise qu'on appelle Corn Flakes. C'est un site naturel qui existe depuis toujours. Il a été grimpé par plusieurs grimpeurs depuis sûrement des dizaines d'années »

Une entente a été signée entre la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et le propriétaire du site, ce qui a permis de développer des voies d'escalade pour tous les types de grimpeurs.

Un sport de plus en plus prisé

L'escalade prend de l'ampleur en Abitibi, mais plus timidement au Témiscamingue, comme en témoigne le propriétaire de Camp de base Abitibi, Philippe Larouche. « Pour l'instant, c'est les gens de Rouyn et de l'Abitibi qui viennent ici, au Témis. Il y a un engouement. Il y a la venue des nouveaux gyms et il y a le Club qui travaille fort depuis des années », explique-t-il.

Il s'agit du deuxième site d'escale officiel au Témiscamingue. Le club Le Rappel du Nord cherche présentement du financement pour mettre sur pied un projet de mur intérieur d'escalade. Ce projet pourrait d'ailleurs susciter l'intérêt de la population afin qu'elle s'initie à ce sport.