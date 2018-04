Une peine de 25 ans de prison pour Pascal Therrien

Pascal Therrien a reçu sa peine, jeudi matin, au palais de justice de Val-d'Or.

Avec les informations de Boualem Hadjouti

Il est condamné à une peine de 25 ans pour le meurtre d'Isabelle Lehouiller et de 15 ans pour celui de Bruce Béland, le premier ayant été reconnu comme meurtre au premier degré et l'autre, au second.

Il purgera ces peines de façon concurrente, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Le juge Richard Grenier a ainsi suivi les recommandations du jury qui avait reconnu Pascal Therrien coupable des deux meurtres, il y a deux mois.

Au prononcé de la peine, Therrien est resté calme.

Le juge n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'accusé.

Si j'avais eu la possibilité, j'aurais donné plus de 25 ans. Le juge Richard Grenier

Il a qualifié ses gestes de gratuits. « Vous avez fait ça pour jouer au caïd et j'espère que vous réalisez le mal que vous avez fait à votre famille et à celles des victimes », a-t-il ajouté.

Pascal Therrien a fait appel de la déclaration de culpabilité prononcée à son égard par le jury lors de son procès.