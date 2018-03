Une pétition circule pour la réouverture de l'église orthodoxe russe de Val-d'Or

Des familles originaire d'Europe de l'Est aimeraient pouvoir utiliser de nouveau l'église orthodoxe russe de Val-d'Or. Une pétition a été déposée lors de la séance du conseil municipal de lundi.

Un texte de Thomas DeshaiesElena Gavrilita, une Valdorienne originaire de Moldavie, a expliqué les motifs de sa requête lors du dépôt de sa pétition à l'intention du maire.

« On a besoin d'avoir une palace où on pourrait se rencontrer et garder nos racines spirituelles pour pouvoir les transmettre à nos enfants », soutient-elle.Elena Gavrilita souhaiterait pouvoir utiliser les lieux une fois par mois, et y accueillir un prêtre orthodoxe pour l'occasionPlus de 13 représentants de familles originaires d'Europe de l'Est l'appuient dans ses démarches.

On demande à avoir accès une fois par mois, juste une heure et demie pour avoir accès à la liturgie, la messe, finalement, pour pouvoir se rencontrer et puis garder nos racines spirituelles. Elena Gavrilita

Elle soutient que la communauté pourra récolter les fonds nécessaires pour financer la réouverture. « Ces démarches ne nécessiteront aucun investissement de la part de la Ville de Val-d'Or », a-t-elle martelé.Inutilisée depuis des annéesL'Église russe orthodoxe avait été laissée à l'abandon il y a des dizaines d'années, puis rachetée par la Ville de Val-d'Or, dans un souci de préservation du patrimoine.Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, s'engage à analyser leur demande, mais doute de la faisabilité du projet. « Je sais qu'il y a des contraintes très sérieuses, a-t-il affirmé. Les seuls travaux qui ont été faits sur ce bâtiment, au cours des dernières années, c'est pour l'entretien extérieur, faire en sorte qu'il soit regardable et prévenir qu'il se dégrade davantage. Mais aucun travaux n'ont été faits à l'intérieur ».Elena Gavrilita estime que la réouverture de l'église pourrait favoriser l'arrivée de davantage des familles originaires d'Europe de l'Est, à Val-d'Or.