Une poursuite policière mène à une arrestation à Rouyn-Noranda

Une courte poursuite policière a mené à l'arrestation d'un homme de 29 ans dans la nuit de lundi à mardi à Rouyn-Noranda.

Vers 1 h 15, la Sûreté du Québec tente d'intercepter un véhicule sur la rue Perreault. Mais le conducteur refuse de s'immobiliser, indique la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Marie-Josée Ouellet.

« Mais quelques minutes plus tard, [le conducteur] a effectué une sortie de route, poursuit Mme Ouellet. Heureusement, l'homme n'a pas été blessé. On parle d'un homme de 29 ans. Les policiers ont procédé à son arrestation rapidement et il pourrait comparaître [mardi] pour des accusations de [délit de] fuite et de possession de stupéfiants parce que dans le véhicule on a retrouvé des stupéfiants qui pourraient être de la cocaïne, des métamphétamines et du cannabis. »