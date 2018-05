Une première cohorte d'élèves autochtones en forage au diamant voit le jour à Val-d'Or

Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or (CFP) a annoncé cet après-midi la formation d'une première cohorte en forage au diamant, composé uniquement d'élèves autochtones.

Un texte de Thomas Deshaies

Il s'agit d'une initiative du Centre régional d'éducation des adultes de Lac-Simon, le CRÉA Kitci Amik de Lac-Simon, qui a assuré le recrutement des candidats et dispensé une pré-formation.Les huit élèves suivront une formation de 15 semaines et feront leurs stages au sein de l'entreprise Forage Orbit Garant, sur le site de la mine Lamaque d'Eldorado Gold. La démarche est donc le fruit d'une collaboration entre plusieurs entités.Pour le directeur du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, Jason Yergeau, il est important d'avoir une approche qui considère les particularités culturelles des membres des Premières Nations.

On parle beaucoup de sécurisation culturelle chez les Peuples autochtones et on voulait mettre cela en place, explique-t-il. Leur style d'apprentissage diffère un peu de ce qu'on voit habituellement dans nos classes dites plus régulières.

Jason Yergeau