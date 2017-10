Une première maison construite entièrement en bouleau au Témiscamingue

Une première maison entièrement construite en bouleau a été inaugurée ce matin à Notre-Dame-du-Nord.

Avec les informations de Tanya Neveu

La maison unimodulaire Bétula a été fabriquée par les Maisons Yvon Champoux de Notre-Dame-du-Nord.Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a investi 60 000 dollars dans ce projet.Le ministre Luc Blanchette et son gouvernement souhaitent ainsi redynamiser les essences feuillues en forêt.« Il faut faire quelque chose avec cette essence-là. Bien sûr on peut l'envoyer en pâtes et papier, mais de pouvoir l'utiliser en bois de construction, ce n'est pas une mauvaise idée, au contraire, c'est un beau bois d'apparence », explique le ministre Blanchette.

Ce genre de projet contribue à avoir une meilleure efficience, même les industriels qui vont chercher le bois résineux en forêt vont avoir leurs avantages eux aussi. Le ministre Luc Blanchette

Les défis ont été nombreux lors de l'assemblage de la maison, rapporte le propriétaire des Maisons Yvon Champoux, Philippe Duguay.La maison est évaluée à 175 000 dollars a été déjà trouvé preneur.« [Il y a] certaines petites contraintes. C'est un bois dur, il fallait faire ça à l'extérieur. Les clous rentraient moins bien donc il a fallu les finir manuellement. C'est un bois qui est plus dur à scier, mais le look [sic] est super. Le produit final est super beau, donc à part ces petites choses-là, on est satisfait.