Une programmation spéciale pour la 50e édition du Tour de l'Abitibi

Le comité organisateur du Tour de l'Abitibi a dévoilé aujourd'hui la programmation et le tracé de la 50e édition de l'événement, qui aura lieu du 16 au 22 juillet prochain.

Un texte de Thomas Deshaies

Plusieurs activités spéciales sont prévues pour l'occasion, dont une soirée hommage où seront intronisés les cinq premiers membres du Temple de la renommée du Tour. Des prestations musicales auront également lieu sous un chapiteau.

« On a plusieurs festivités associées au 50e anniversaire du Tour, dont le Tour des légendes qui va avoir lieu samedi, ajoute la présidente de l'organisme, Suzanne Fortin. Ce sont les anciens coureurs qui ont participé au tour d'année en année qui vont arborer un dossard avec leur nom et l'année à laquelle ils ont participé au Tour de l'Abitibi, puis ils vont faire un circuit qu'on va avoir préparé pour eux. »

C'est la plus vieille course junior [masculine] au monde. On est la seule course internationale junior [masculine] également, sur tout le territoire nord-américain. Suzanne Fortin, présidente du Tour de l'Abitibi

600 kilomètres et… de la côte!

Ce sont près de 600 kilomètres qui seront parcourus par les cyclistes lors des sept étapes du tour, qui se dérouleront à Val-d'Or, Amos, Lebel-sur-Quévillon, Malartic, Senneterre et Rouyn-Noranda.

La ville hôtesse cette année est Val-d'Or. « On est très emballé de pouvoir être la ville hôtesse pour ce 50e anniversaire. C'est incroyable de voir le dynamisme qui se passe avec le comité organisateur », souligne la mairesse suppléante, Céline Brindamour.

Dans l'une des étapes à Val-d'Or, les cyclistes devront affronter près de 1000 mètres de dénivelé. Il s'agira d'un défi de taille, souligne le directeur de la programmation, Bruno Gauthier.

Plein la vue

Bruno Gauthier assure que les spectateurs en auront plein la vue. « On veut que les gens viennent voir le tour. Sur la route, ça passe très rapidement, ce n'est pas toujours accessible. Le fait de faire des arrivées « en circuit » en ville permet vraiment aux gens de voir les épreuves », explique-t-il.

Il s'agira également de la 20e édition du Tour de la relève, qui aura lieu les 21 et 22 juillet. « On accueille beaucoup d'équipes et parents du Québec en entier. Tous les clubs cyclistes se déplacent pour cet événement », se réjouit M. Gauthier.

Près de 500 bénévoles seront à l'ouvrage pour assurer le succès de l'événement.