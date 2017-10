Une saison au-delà des attentes pour la ferme Lunick

La ferme Lunick de St-Eugène-de-Guigues a connu une très bonne saison pour ses pommes de terre. Le rendement de la production de la Ferme Lunick a été 20% supérieur aux années régulières.

Un reportage de Tanya NeveuLa Ferme Lunick possède six sites de récoltes, 2000 acres de terrain et récolte, bon an mal an, 8000 tonnes de pommes de terre.Cette année, la saison est excellente.« C'est la température qui nous mène. Là on est plus tard. On est peut-être une semaine plus tard. Elle nous l'a bien rendue. On a eu des températures froides, ça c'est bon pour la pomme de terre », Jean-Luc Baril.Les catastrophes naturelles à travers la planète, comme les ouragans, ont aussi ouvert des portes au producteur.« Quand tu enlèves entre 5 à 10 % de pression sur le marché, ça nous donne l'occasion de se tailler une très bonne place pour tout l'hiver. C'est le temps de se trouver des nouveaux marchés bien des fois », ajoute-t-il.À la Ferme Lunick, chaque pomme de terre est traitée avec soin. Après avoir pris le chemin du convoyeur, elle est entreposée, lavée, puis triée. Les machines effectuent beaucoup de travail mais la main-d’œuvre demeure essentielle.Annuellement, une quinzaine d'employés travaillent à la Ferme Lunick, dont Jacques Langlois, qui y est depuis plus de 7 ans. « J'aime tout! On fait pas toujours la même affaire, c'est bien diversifié », soutient-il.Si la récolte s'étale sur quelques semaines, le tri et l'emballage se font 52 semaines par année.La Ferme Lunick représente un gros joueur au Québec dans le marché de la pomme de terre. Elle produit pour Sobey's, Super C, Provigo et BenDeshaies.Un travail imposant mais toujours aussi passionnant pour Jean-Luc Baril.

Quand je décolle le matin de chez nous, ça me rentre dans les tripes... puis, bien, des fois je ne sais même pas ce que je vais faire de ma journée! Jean-Luc Baril

La ferme Lunick souhaite augmenter sa productivité en 2018.Elle investira près de 2 millions de dollars au cours des prochains mois pour moderniser son équipement en emballage.